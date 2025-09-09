Venezuela recibe 300.000 vacunas antituberculosas desde Brasil

Venezuela recibió el martes 300.000 dosis de vacunas antituberculosas (BCG) procedentes de Brasil, con el objetivo de reforzar su plan de inmunización en el país, informó la viceministra de Redes de Salud Colectiva, Luz Rodríguez.

Nos encontramos muy felices recibiendo las vacunas de BCG para el reforzamiento del plan nacional de inmunizaciones, son 300.000 dosis de la vacuna para menores y recién nacidos", expresó Rodríguez a través del canal del Estado Venezolana de Televisión.

En el cargamento, que arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado de La Guaira (norte), también llegó igual cantidad de diluyentes para la aplicación de las vacunas.

Al respecto, la funcionaria detalló que Venezuela y Brasil mantienen un convenio binacional de inmunización.

Agradecemos muchísimo porque con eso vamos avanzando y adelantándonos a la prevención de esta patología, en nuestro país todo recién nacido recibe como primera dosis de vacuna la BCG", comentó.

La vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) se aplica a bebés y niños pequeños, con el fin de proteger frente a formas graves de tuberculosis activa, como la tuberculosis meníngea, así como de reforzar la resistencia a la infección por esta enfermedad.