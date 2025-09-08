Venezuela promueve recuperación de cuencas hidrográficas con siembra de 42.000 plantas

El Ministerio de Ecosocialismo de Venezuela llevó a cabo una jornada de reforestación en varios estados del país, durante la que se sembraron de 42.000 plantas, con el objetivo de impulsar la recuperación de varias cuencas hidrográficas , informó este lunes el jefe de esa cartera, Ricardo Molina.

La Gran Misión Madre Tierra Venezuela reforestó 135,73 hectáreas del país con 42 mil plantas entre especies de frutales y forestales, con el objetivo de recuperar áreas degradadas y preservar las cabeceras de agua en todo el territorio nacional", detalló el funcionario en una publicación a través de su canal en Telegram.

De acuerdo con Molina, la jornada que se llevó a cabo el pasado fin de semana en los estados Guárico, Barinas, Zulia y Carabobo, se realiza con una frecuencia semanal y tiene "énfasis en la recuperación de cuencas hidrográficas y áreas protegidas del país", aunque no ofreció más detalles al respecto.

En el despliegue participó la Compañía Nacional de Reforestación (Conare) y demás entes adscritos al Ministerio.

A finales de agosto, el ministro también informó sobre la siembra de 74.000 plantas en todo el país, tras detallar que la actividad formó parte del 50 aniversario de la fundación de Conare.