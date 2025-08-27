Venezuela ofrece los precios de metro cuadrado más bajos de Latinoamérica, según la Cámara Inmobiliaria

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Pablo González Travieso, destacó que el país posee actualmente el precio por metro cuadrado más bajo de América Latina, lo que convierte al mercado inmobiliario venezolano en una opción atractiva para inversionistas, especialmente en el sector residencial.

Puede estar por debajo del promedio hasta en un 50% frente a otros mercados latinoamericanos. Algunos proyectos incluso se venden alrededor de los USD 3.500 por metro cuadrado”, señaló González Travieso durante un evento inmobiliario realizado en República Dominicana, reseñó Unión Radio.

El dirigente gremial aseguró que este escenario representa oportunidades de inversión para quienes buscan ingresar al mercado venezolano, sobre todo en el segmento de viviendas, y consideró que esta ventaja competitiva podría captar capital extranjero interesado en aprovechar la diferencia de precios con otras ciudades de la región.

Además, González Travieso resaltó el potencial turístico del país, señalando que Venezuela cuenta con condiciones para desarrollar infraestructura hotelera de alto nivel. Sin embargo, advirtió que el éxito de estos proyectos dependerá de la implementación de incentivos fiscales y garantías de seguridad que brinden confianza a los inversionistas.