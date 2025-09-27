Venezuela impulsa estrategia regional de inteligencia artificial con ética, formación e infraestructura

La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, informó que el país avanza en la implementación de una política de inteligencia artificial (IA), que incluye infraestructura tecnológica, un código de ética y programas de formación académica.

La funcionaria destacó que se construye un centro de investigación en IA que también estará disponible para los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Asimismo, se han puesto en marcha carreras vinculadas con ingeniería en IA, ciencia de datos y ciberseguridad.

Jiménez señaló que los procesos educativos deberán ser híbridos, combinando competencias digitales con las tradicionales, para integrar a los jóvenes que culminan el bachillerato.

En paralelo, se elabora un plan nacional de IA y un proyecto de ley, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional en noviembre de 2024, que busca regular el uso de esta tecnología en el país.

El presidente Nicolás Maduro anunció que las escuelas impartirán clases sobre IA desde este año, como parte de una estrategia para acercar esta disciplina a los estudiantes.

Venezuela firmó en julio un memorando con la empresa china iFlytek para el desarrollo conjunto de tecnologías, mientras mantiene vínculos estratégicos con Rusia y China en esta materia.