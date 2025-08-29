Vendedor marabino pide apoyo para conseguir moto y mejorar su movilidad: "Trabajar es mi pasión"

La resiliencia, el coraje y las ganas de trabajar en busca de un mejor porvenir para su familia es el impulso que cada día motiva a Javier Sánchez a salir adelante. El hombre fue diagnosticado con poliomielitis a temprana edad, situación que le originó problemas motores, por lo que se desplaza en una patineta.

El zuliano reveló que esta condición no representó ningún impedimento para superarse en cada una de las tareas que le tocó realizar a lo largo de los años, donde ha podido desempeñarse en diferentes trabajos como la carpintería y la venta de artículos para el hogar entre otros productos de consumo, actividad que aún realiza en un puesto ubicado en el Casco Central de la ciudad.

Yo trabajo emprendiendo en el Casco Central de Maracaibo, donde vendo golosinas, almohadas, bebidas refrescantes, recargas telefónicas, un poquito de lo que se puede", aseguró.

Sánchez aseguró que nunca ha utilizado su condición para sacar provecho y agregó que "trabajar siempre ha sido su único propósito" para sacar adelante a su esposa y sus dos hijos.

Sin embargo, destacó que aunque se traslada en una patineta, esto puede generar ciertas dificultades para ejecutar algunas labores de manera adecuada, por lo que solicita la ayuda de los entes gubernamentales para poder costear una motocicleta, vehículo, que, asegura, le ayudaría a movilizarse de forma mucho más rápida. "Quiero que quien se pueda abocar a esta solicitud bienvenido sea".

El hombre de 44 años indicó que empezó a andar en patineta a la edad de los 5 años y desde entonces ha utilizado varios modelos hasta que comenzó a laborar por primera vez como carpintero en su hogar. Asimismo, detalló que, aunque disfrutó de esa labor, prefirió trabajar por su propia cuenta como vendedor.

En Bella Vista duré 9 años como pregonero vendiendo limones, ajos, melones. Lo que hubiera ese día fresco en el mercado lo compraba para venderlo. La mayoría de los marabinos me conocían como el limonero, trabajar es mi pasión", acotó.

Desde entonces, Sánchez dedicó su vida a este tipo de oficio, donde logró posicionarse en diferentes puntos de la ciudad hasta encontrar un puesto en el Casco Central, lugar en el que continúa demostrando que no hay limitaciones cuando realmente se tienen ganas de trabajar.

Destacó que hace algunos años le fue donada una motocicleta de cuatro ruedas con la cual pudo movilizarse sin muchas complicaciones, aunque agregó que este medio de transporte comenzó a presentar problemas, motivo por el cual solicita la ayuda para cumplir ese propósito, que, asegura, le permitirá realizar sus labores sin ningún tipo de riesgo, ya que indicó que trasladarse en la patineta en ocasiones resulta muy peligroso.