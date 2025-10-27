Vecinos improvisan canoas en Cabimas para navegar en calles inundadas por aguacero

Las intensas lluvias que se registraron desde la madrugada de este lunes 27 de octubre en el estado Zulia provocaron inundaciones en varios municipios de la región, afectando viviendas, calles y el tránsito vehicular.

En Cabimas, sectores como Los Rosales, avenida 33 (sectores 6 y 7 de la Nueva Cabimas), avenida 31 en Los Médanos, la avenida Intercomunal con Bolivia y la calle Paraguay en Guabina permanecen anegados, mientras vecinos navegan en canoas improvisadas para movilizarse.

La situación se agravó en Los Rosales, donde las bombas de drenaje no pudieron activarse debido a fallas eléctricas, dejando al sector bajo el agua.

Hasta el momento, las autoridades y organismos de gestión de riesgo no emitieron un balance oficial.

El fenómeno también afectó otras localidades de la Costa Oriental del Lago (COL), como Lagunillas, Santa Rita, Valmore Rodríguez, así como a Maracaibo, San Francisco, Colón, Sucre y Jesús Enrique Lossada, donde las lluvias se presentan de forma intermitente pero persistente.

El meteorólogo Luis Vargas señaló que “el patrón de vientos y humedad, modulados por el huracán mayor Melissa, categoría 5, sigue favoreciendo la formación de nubosidad productora de lluvias variables en el occidente de Venezuela”.