Vecinos denuncian acumulación de basura en callejón cercano a escuela Manuel Segundo Sánchez

Vecinos de la Urbanización Raúl Leoni, segunda etapa, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, denunciaron la acumulación de basura en un callejón adyacente a la Unidad Educativa Manuel Segundo Sánchez, situación que aseguran se ha vuelto insostenible ante la falta de respuesta de las autoridades competentes.

La ciudadana Zuleyma Marín hizo un llamado urgente a los entes responsables del aseo urbano para que atiendan el problema.

Hay un cúmulo de basura en el callejón al lado de la escuela Manuel Segundo Sánchez. De ahí salen animales rastreros, moscas y muchos otros insectos”, expresó Marín.

De acuerdo con una de las afectadas, el camión de recolección no pasa por la zona desde hace al menos dos meses, lo que ha provocado que los desechos se acumulen a tal punto de llegar “casi a ambas cercas”, según describió.

La situación no solo genera malos olores y focos de contaminación, sino que también representa un riesgo sanitario para los estudiantes y residentes del sector, quienes temen la propagación de enfermedades debido a la proliferación de insectos y roedores.

Los habitantes de la comunidad piden a las autoridades municipales que envíen cuadrillas de limpieza y restablezcan el servicio de recolección de basura de manera regular, antes de que la problemática se agrave aún más.