Vecinos del barrio San Javier denuncian acumulación de basura desde hace dos meses

La esquina de la avenida 61 C del barrio San Javier, en el sector Los Robles, situada justo al frente de la empresa Monaca, en la vía principal hacia el Km-4, al sur de Maracaibo, permanece repleta de basura y escombros desde hace al menos dos meses, según denunciaron los vecinos.

“No se aguanta la basura en el barrio San Javier, de la parroquia Luis Hurtado Higuera, le pedimos al nuevo gobernador Luis Caldera que nos solucionen este problema, ya vamos para cuatro años así y no aguantamos ni las moscas ni la pudrición”, dijo una de las residentes del sector.

Precisó que “ya el aseo urbano no pasa, ya tenemos como dos meses que no pasa. Ese espacio lo tienen como basurero, tiran hasta escombros, no les importa que al frente hay una estación de Corpoelec y gasolinera”.

La denunciante pidió a las autoridades competentes una “solución rápida por favor para, que el gobernador lo vea y nos ayude a resolver este problema que está en toda la vía principal para el Kilómetro Cuatro, frente a Cargill de Venezuela”.