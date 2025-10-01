Vecinos del barrio Jorge Hernández denuncian calles intransitables y falta de atención

Vecinos de la parroquia Cacique Mara, sector La Pastora, denunciaron el progresivo desgaste de las calles en el barrio Jorge Hernández, una problemática que aseguran lleva años sin atención por parte de las autoridades locales.

“Ya tenemos años con esta calle así, todos los gobiernos que vienen no nos toman en cuenta. No puede ser justo que cuando llueva no se pueda transitar por aquí”, expresó Nidia Boscan, quien pidió a los entes competentes la pronta reparación de la vía.



La residente Nurbeyi Gudiño recordó que el problema se originó tras la construcción de la urbanización Santa Fe, ubicada frente a la iglesia San Tarcisio.

“Las cloacas las colocaron para acá. Esto era una cañada que solo tenía agua en época de lluvia, ahora tenemos aguas estancadas, moscas, zancudos y toda clase de focos de infección”, señaló.

La afectación ha alcanzado incluso a las viviendas.

"Mi casa es la más dañada porque el agua está tumbando la cerca y ha levantado parte de la acera. Pedimos ayuda para que reparen la calle”, denunció Jaidy Lara, habitante de la calle 95E.

Por su parte, Yaneth Sánchez destacó otro foco de insalubridad: un terreno cercano que se ha convertido en vertedero improvisado.

“Allí botan basura, animales muertos y hasta han salido culebras. La calle está hecha un desastre”, lamentó.



Los residentes del barrio Jorge Hernández hacen un llamado a las autoridades municipales y regionales para que atiendan esta problemática vial que afecta directamente la calidad de vida de decenas de familias.