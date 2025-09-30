Vecinos de" Puerto Rico" denuncian estado crítico de las calles por desbordamientos de aguas

El desbordamiento y acumulación de aguas negras en el barrio Puerto Rico 1 y Puerto Rico 4, situados detrás de la clínica Madre Emilia, del sector La Limpia de Maracaibo.

Mantienen en estado de alerta a sus residentes debido a los malos olores y los daños en la vía. La situación es preocupante, ya que la vía principal está completamente obstruida, impidiendo el acceso y salida de vehículos.

Solo las motos transitan con extrema precaución entre las aguas estancadas.

Entre los afectados se encuentran personas de la tercera edad y con discapacidad, quienes padecen las consecuencias más graves de este desastre ambiental.

Elizabet Cantillo, una de las voces más representativas del barrio, hizo un enérgico llamado a las autoridades para que intervengan cuanto antes y solucionen esta problemática que afecta a toda la comunidad.

Yaiskel Medina “estoy haciendo esto por la problemática de la cañada Puerto Rico 1 sector la cañada, ya está bueno ya, se nos ha tapado tres veces esta cañada yo soy la más perjudicada”.

La vecina de la cañada Yaiskel Medina aseguró que sufre de problemas respiratorios “Yo tengo problemas bronquiales, asmáticos tengo mi discapacidad que como ustedes comprenderán es motora no puedo caminar, no me pueden cargar por mi grado de obesidad que tengo” entonces yo necesito que por favor nos ayuden porque ya no hallamos a donde recurrir yo no porque yo me muevo por teléfono pero aja no viene nadie pero mi gente ya está cansada de esta problemática, dijo

Ya es hora de que nos ayuden en esta problemática somos bastantes y prácticamente se han ido todos porque son personas de la tercera edad pero yo no tengo para dónde ir, expresó la afectada

Igualmente, Elsa Gil alertó sobre la gravedad que ha tomado el problema, asegurando que la situación está empeorando día a día.

Los habitantes hacen un urgente llamado de ayuda al gobernador Luis Caldera y al alcalde Gian Carlo Di Martino, solicitando acciones inmediatas para el saneamiento y reasfaltado de la calle.

Los vecinos denuncian que la proliferación de zancudos y anfibios es insoportable, afectando la salud y calidad de vida en el sector.

El barrio Puerto Rico espera pronta respuesta de las autoridades para evitar una crisis sanitaria mayor y garantizar el bienestar de sus ciudadanos.