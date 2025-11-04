Vecinos de la comunidad Torito Fernández exigen solución tras cuatro meses sin suministro eléctrico

Más de 87 familias de la comunidad Torito Fernández, ubicado en la parroquia Antonio Borjas Romero, se encuentran en situación crítica, tras 4 meses a la espera de transformadores para restablecer el servicio eléctrico en la zona. A pesar de haber acudido en múltiples ocasiones a corpoelec, los afectados denuncian la falta de respuestas por partes de las autoridades.

La desesperación crece entre los residentes, quienes relatan que la comunidad cuenta con personas vulnerables, entre ellos adultos mayores, niños, cuyas condiciones se ven gravemente afectadas por la intermitencia del servicio. Los postes afectados, identificados como P11D02, P09K05, P09K10 y P11L21, requieren con urgencia la intervención de las autoridades.

La demora en la solución ha generado tensión entre los vecinos. Según Bertha Caña, vecina del sector se han registrado discusiones entre los afectados de la comunidad . Algunos residentes, en un acto de desesperación, intentaron conectarse de manera irregular a otro transformador, sin embargo, no les fue permitida la conexión debido al temor de una sobrecarga que provoque un accidente mayor.

Lisbeth Villalobos, vecina y denunciante de la situación, hace un llamado a corpoelec para que tomen cartas en el asunto de manera inmediata.