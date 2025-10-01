El diario plural del Zulia


Universidad del Zulia celebra 79 años de su reapertura

LUZ logró reabrirse gracias al esfuerzo conjunto de intelectuales, académicos y sectores de la sociedad civil. La comunidad universitaria no solo conmemora una fecha, sino que rinde tributo al esfuerzo colectivo de quienes han hecho posible su permanencia y evolución. Desde entonces, LUZ ha sido formadora de generaciones de profesionales que no solo destacan por su preparación, sino también por sus valores éticos
CiudadVF Home
Redacción Versión Final
@VersionFinal Referencial

Este 1 de octubre, la Universidad del Zulia (LUZ) conmemora el 79° aniversario de su reapertura, una fecha que marca no solo un hito en su historia institucional, sino también un recordatorio de su inquebrantable espíritu. Fiel a su lema en latín, Post nubila phoebus, "Después de las nubes, el sol", la universidad ha sabido sobreponerse a momentos difíciles y mantener viva su misión educativa en medio de las adversidades.

Fundada originalmente el 11 de septiembre de 1891, durante la presidencia de Raimundo Andueza Palacio, la Universidad del Zulia cerró sus puertas por un largo período hasta que, en 1946, logró reabrirse gracias al esfuerzo conjunto de intelectuales, académicos y sectores de la sociedad civil.

La comunidad universitaria de LUZ no solo conmemora una fecha, sino que rinde tributo al esfuerzo colectivo de quienes han hecho posible su permanencia y evolución.

Desde entonces, LUZ ha sido formadora de generaciones de profesionales que no solo destacan por su preparación, sino también por sus valores éticos, su sentido crítico y su vocación de servicio. La universidad ha sido bastión de conocimiento, resistencia y esperanza, incluso en los momentos más complejos del país.

Siga leyendo
Lea también

Devastador sismo de magnitud 6,9 deja 69 muertos en Filipinas

Yonathan Perlaza gana el premio Jugador del Año en las ligas menores

Vicepresidente de EE. UU. culpó a los demócratas por el cierre del Gobierno ante…

Transparencia Venezuela denuncia operaciones irregulares de 47 tanqueros sancionados…

Comentarios
Cargando...