Universidad del Zulia celebra 79 años de su reapertura

Este 1 de octubre, la Universidad del Zulia (LUZ) conmemora el 79° aniversario de su reapertura, una fecha que marca no solo un hito en su historia institucional, sino también un recordatorio de su inquebrantable espíritu. Fiel a su lema en latín, Post nubila phoebus, "Después de las nubes, el sol", la universidad ha sabido sobreponerse a momentos difíciles y mantener viva su misión educativa en medio de las adversidades.

Fundada originalmente el 11 de septiembre de 1891, durante la presidencia de Raimundo Andueza Palacio, la Universidad del Zulia cerró sus puertas por un largo período hasta que, en 1946, logró reabrirse gracias al esfuerzo conjunto de intelectuales, académicos y sectores de la sociedad civil.

La comunidad universitaria de LUZ no solo conmemora una fecha, sino que rinde tributo al esfuerzo colectivo de quienes han hecho posible su permanencia y evolución.

Desde entonces, LUZ ha sido formadora de generaciones de profesionales que no solo destacan por su preparación, sino también por sus valores éticos, su sentido crítico y su vocación de servicio. La universidad ha sido bastión de conocimiento, resistencia y esperanza, incluso en los momentos más complejos del país.