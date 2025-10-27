Una tonelada de desechos removió la Alcaldía de Maracaibo de drenajes en la Plaza Zapara

La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Infraestructura municipal, y los equipos de la Dirección del Servicio y Mantenimiento Urbano (Dismu) ejecutaron una jornada de saneamiento en la Plaza Zapara, ubicada en el corredor vial Circunvalación 2, de donde extrajeron más de una tonelada de desechos sólidos.

Lisbeth Olivera, directora de Dismu, explicó que la intervención está enmarcada en la política integral de recuperación y mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad. “La recreación y el esparcimiento son prioritarias para el alcalde Di Martino y desde esta dirección apoyamos el plan de mantenimiento de plazas, como parte de la preparación de la ciudad a la temporada más feliz del año: la navidad”, destacó Olivera, subrayando el compromiso con el disfrute colectivo.

Durante dos días de arduo trabajo, las cuadrillas intervinieron tres drenajes fluviales del espacio lineal, retirando más de una tonelada de desechos sólidos en esta importante arteria vial que está conexa con la Plaza Zapara en la prolongación Circunvalación 2 en sentido hacia El Milagro.

Con este despeje del drenaje se restituye completamente el paso de las aguas de lluvia y se asegura la operatividad de la infraestructura del desagüe, vital para la seguridad vial y peatonal de la zona, con lo cual se contribuye a que la fluidez de las aguas en esta temporada de lluvias no dañe el asfaltado y el acceso a la plaza que se está restaurando.

La limpieza y el mantenimiento preventivo de los drenajes son acciones regulares y estratégicas de Dismu, con el objetivo de proteger la infraestructura pública. Actualmente, el esfuerzo se extiende a zonas como Los Pinos y Ciudadela Faria, garantizando así servicios públicos eficientes, de calidad y que protejan el bienestar y la seguridad de la colectividad.