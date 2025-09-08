Un Mundo Sin Mordaza documenta 302 violaciones a libertad de expresión en Venezuela en seis meses

La organización Un Mundo Sin Mordaza presentó este 8 de septiembre, en el marco del Día Internacional del Periodista, su Informe Semestral de Libertad de Expresión 2025, un documento que radiografía el estado actual del ecosistema informativo en Venezuela.

Entre enero y junio de este año, la ONG documentó 302 incidentes que constituyen violaciones a la libertad de expresión, distribuidos en 231 casos registrados. El informe, citado por el medio AlbertoNews, resalta la creciente sofisticación de las nuevas formas de censura estatal, que van más allá del cierre de medios o las detenciones visibles y se apoyan ahora en tecnologías de vigilancia, castigos indirectos y censura digital.

Este panorama no solo evidencia una política de Estado orientada a la represión sistemática, sino que también muestra cómo se ha perfeccionado un modelo mixto de censura, en el que convergen métodos tradicionales con nuevas herramientas tecnológicas y judiciales”, señala el documento.

Periodistas, ciudadanos y medios bajo presión

El informe detalla que, en los primeros seis meses de 2025, se registraron:

* 24 casos de hostigamiento contra periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos.

* 61 actos de censura digital.

* 148 detenciones arbitrarias, de las cuales:

* 70 ocurrieron en vísperas de las elecciones legislativas del 25 de mayo.

* 58 fueron por difundir o analizar información económica independiente.

* Cuatro cierres o confiscaciones de equipos a medios tradicionales, en su mayoría radios comunitarias del interior.

* Filtraciones masivas de datos:

* 3,2 millones de usuarios de Movistar Venezuela afectados por una fuga de información personal (abril 2025).

* Compromiso de la base de datos del Saime, que incluye información biométrica, direcciones, fotos y registros migratorios.

El informe advierte que la censura ya no se ejerce desde un único centro de poder, sino a través de múltiples instituciones que sancionan la disidencia desde lo administrativo, legal o económico.

Censura 2.0: algoritmos, leyes ambiguas y vigilancia

El documento denuncia el uso de tecnologías de bloqueo digital como la manipulación de DNS, interferencias HTTP, bloqueos TCP/IP y UDP y ataques DDoS, principalmente ejecutados desde plataformas estatales como Cantv.

Asimismo, señala la aplicación sistemática de leyes de amplio espectro, como la Ley Constitucional Contra el Odio, para criminalizar opiniones en redes sociales, y alerta sobre la vigilancia digital proactiva a periodistas y activistas. Publicaciones privadas han derivado en despidos, detenciones o amenazas.

El castigo en Venezuela ya no siempre viene con un uniforme: puede llegar como una suspensión de contrato, una eliminación de contenido o una estigmatización pública desde el poder”, enfatiza Un Mundo Sin Mordaza.

En el Día Internacional del Periodista, la organización subraya que la normalización del silencio no puede confundirse con estabilidad democrática. La ausencia de denuncias públicas no implica que la censura haya desaparecido, sino que se ha instalado un ambiente de autocensura, temor y castigo silencioso que limita el debate público y la participación ciudadana.