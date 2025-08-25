Un 40 % de las unidades de transporte público están inoperativas

El director de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano (Cavemtrex), Fernando Mora, alertó que el sector tiene un déficit de hasta 40 % en unidades de transporte en todo el país.

En una entrevista en Fedecámaras Radio estimó que entre un 35 % y un 40 % de las unidades están fuera de servicio.

En ese sentido, comentó que la tarifa que cobran los transportistas actualmente “no refleja la realidad del costo de operación” y sumó que es necesario que se ancle el precio del pasaje de $0,50 a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), reseñó Banca y Negocios.

“Esa sigue siendo una tarifa social, porque de acuerdo a las estructuras de costos, de acuerdo a los gastos que tenemos para mantener las unidades y tenerlas en perfectas condiciones, la tarifa real está entre $0,80 y $1,20″, explicó.

Señaló que el 90 % de los insumos que utiliza el sector transporte son importados: “nosotros cobramos en bolívares y pagamos en dólares”.

Manifestó que el Fondo Nacional de Transporte (Fontur) “no tiene y no goza de los recursos por parte del Estado, no tiene asignación presupuestaria” para ayudar a los transportistas.

Del mismo modo, apuntó que es necesario que se active de forma “urgente” el Órgano Superior de Transporte para que se busque una solución a esta situación que “puede llegar al colapso del sistema” del transporte urbano.

Por último, recordó que el transporte urbano es una microempresa familiar: “el 80 % de las unidades de transporte lo maneja el dueño del autobús, el hijo, el sobrino. Normalmente se convierte en una microempresa familiar, la cual actualmente, con la situación que estamos viviendo, está quebrada”.