“Tu única expresión”: nueva gaita de furro de Los Pregoneros para 2025

El emblemático grupo zuliano Los Pregoneros de la Gaita visitó las instalaciones del diario Versión Final para presentar su nuevo tema titulado “Tu única expresión”, una gaita de furro que rinde homenaje a la autenticidad y riqueza cultural del Zulia.

La composición cuenta con letra de Marcial Gómez y música de Edixon Ochoa, quienes se inspiraron en la singularidad de la gaita de furro, una de las cinco variantes de este género que forman parte de las 17 manifestaciones folklóricas musicales del estado.

Queremos que la colectividad zuliana recuerde lo que es ser zuliano. Nos une la Virgen de Chiquinquirá, nuestro hablar característico y, por supuesto, la gaita”, expresó Ochoa durante la visita.

Por su parte, Marcial Gómez, director general del grupo, destacó la trayectoria y el compromiso con la esencia tradicional: “Los Pregoneros de la Gaita es una divisa gaitera con 46 años de historia, y este año nuestro tema refleja la identidad de la gaita de furro. Lo que nos caracteriza es mantener lo autóctono de nuestra expresión gaitera, preservando el uso y la ejecución de los instrumentos típicos”.

El tema “Tu única expresión” cuenta con la participación de todos los solistas del conjunto y competirá en el festival ‘Maracaibo elige la gaita del año’, donde esperan conquistar al público con su autenticidad.

Finalmente, los integrantes invitaron a los zulianos a mantener viva su identidad cultural y a seguir apoyando las expresiones musicales que definen el espíritu de la región.