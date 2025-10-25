Tres siglos de fe: Maracaibo se une este #25Oct en la Bajada de la Chinita

La historia de fervor y devoción en el estado Zulia, tiene su pilar fundamental en la milagrosa aparición de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Este evento trascendental, que cambió para siempre la espiritualidad de la región, se remonta al año 1709.

La historia narra que una humilde lavandera, de nombre María Cárdenas, se encontraba realizando sus labores diarias a orillas del Lago de Maracaibo, cuando notó una pequeña tabla de madera flotando en las aguas.

La sencilla mujer, sin sospechar el milagro que estaba por presenciar, recogió la tablita y la llevó a su casa con la intención de usarla para tapar una tinaja. Al día siguiente, específicamente el 18 de noviembre de 1709, la tabla comenzó a brillar intensamente, revelando progresivamente la imagen de la Virgen de Chiquinquirá con un aspecto mestizo, la cual se conoce como su "renovación milagrosa". Sorprendida, la mujer gritó “¡Milagro! ¡Milagro!”, atrayendo a los vecinos que acudieron a venerar la sagrada imagen.

El primer gran milagro que alimentó el fervor mariano ocurrió cuando las autoridades eclesiásticas decidieron trasladar la reliquia desde la casa de la lavandera hasta la Catedral de la ciudad.

Se cuenta que, al pasar por una de las esquinas del sector, la tablita se hizo inexplicablemente pesada, impidiendo que los hombres que la llevaban pudieran avanzar. Este suceso fue interpretado por los devotos como una señal de la Virgen, quien manifestaba su deseo de permanecer cerca del Lago y de la ermita más humilde.

Esta manifestación de la voluntad divina llevó a que la sagrada reliquia fuera finalmente trasladada a la ermita de San Juan de Dios, que con el tiempo se convertiría en la actual Basílica. La procesión en honor a la patrona zuliana se institucionalizó con el paso de los años, consolidándose como una de las tradiciones religiosas más arraigadas y multitudinarias del país.

Las festividades en honor a la Chinita son una explosión de cultura y folclore, marcadas por el sonido vibrante de la gaita zuliana, declarada Patrimonio Cultural de Venezuela. La Feria de La Chinita, que se extiende por varios días, incluye el tradicional "Amanecer Gaitero".

Las celebraciones de la Chinita dan inicio con uno de los actos litúrgicos más esperados: su "Bajada", que marca el inicio formal de las fiestas patronales, cuando la imagen desciende de su camerín para encontrarse con su feligresía. Este año, la Bajada de la Sagrada Reliquia de la Virgen de Chiquinquirá se realizará este sábado 25 de octubre en la Plazoleta de la Basílica en Maracaibo, un evento que congrega a miles de zulianos para rendir homenaje a su patrona y reafirmar su fe.

El encuentro iniciará a las 5:00 pm, y para los zulianos esparcidos por el mundo, la Basílica, a través de su cuenta de instagram y su canal de youtube, mostrará todos los acontecimientos en una transmisión en vivo.