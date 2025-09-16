Tráfico aéreo disminuyó un 9 % en Venezuela durante 2025

La conectividad aérea de Venezuela ha experimentado un retroceso, perdiendo los resultados positivos de años anteriores en el sector. Entre enero y julio de 2025, el tráfico internacional del país mostró una importante disminución del 9 % en comparación con el mismo período de 2024. Esta caída se debe a la suspensión de vuelos hacia mercados clave de la región, afectando directamente el flujo de pasajeros y la conectividad del país.

Las cifras proporcionadas por la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo (ALTA) corroboran esta tendencia negativa. En julio, el número de viajeros que se desplazaron desde y hacia Venezuela a destinos internacionales decreció en un 4,8 %.

El gremio destacó que las cifras de Venezuela "están muy por debajo de lo que fue el año pasado", lo que subraya la gravedad de la situación en comparación con el rendimiento del sector en 2024.

El descenso en el tráfico aéreo de Venezuela contrasta fuertemente con el desempeño de América Latina en su conjunto. Según ALTA, la región registró un notable aumento interanual del 4,4 % en julio, equivalente a 1,8 millones de pasajeros adicionales.

Este crecimiento fue impulsado por las aerolíneas con base en la región, las cuales, por segundo mes consecutivo, lideraron la expansión mundial, con un notable 7,2% de aumento.

En cuanto a la conectividad con mercados específicos, la nota detalla una drástica reducción en la oferta de asientos entre Panamá y Venezuela, con una caída del 65 %.

El número de vuelos entre ambas naciones se desplomó un 64% en julio, al cerrar con solo 150 vuelos en comparación con los 418 del año anterior. A pesar de la reanudación de los vuelos comerciales en mayo, las relaciones diplomáticas suspendidas entre ambos países han afectado la plena recuperación de la ruta.

La situación con Perú es aún más crítica, con el número de vuelos entre ambos territorios cayendo a cero en julio, desde 62 vuelos registrados en julio de 2024. Esto ocurrió luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de Venezuela suspendiera los vuelos entre ambas naciones en agosto de 2024.

El INAC también suspendió los vuelos con República Dominicana en julio de 2024, en respuesta a lo que consideró "acciones injerencistas" del gobierno de Luis Abinader en las elecciones venezolanas.

Aunque el INAC informó en junio sobre la reanudación de las operaciones con República Dominicana, la Junta de Aviación Civil del país caribeño aún no ha autorizado los vuelos. La decisión sigue en evaluación. Hasta la fecha, no han emitido una autorización formal, lo que mantiene suspendida la conectividad aérea entre ambos países, a pesar del anuncio del gobierno venezolano.

A pesar de la tendencia general a la baja, el reporte de ALTA destacó que Venezuela sí tuvo un buen desempeño en mercados específicos, como Colombia, con un aumento del 14 % en la conectividad, y México, con un incremento del 25 %. Estos dos mercados se han convertido en "puentes aéreos" cruciales para los pasajeros venezolanos, compensando la pérdida de otras rutas importantes.