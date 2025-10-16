Trabajos en la cañada El Guayabal realiza la Alcaldía de Maracaibo

Siguiendo el esquema de atención de las emergencias de la ciudad, la Alcaldía de Maracaibo trabaja en la limpieza de la cañada Morillo, tramo El Guayabal, ubicada en el barrio 5 de Julio de la parroquia Cecilio Acosta.

Janner Pérez, presidente (e) del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), mencionó que es un trabajo que involucra cuadrillas de hombres y mujeres, y maquinaria pesada. “Es un verdadero reto, por considerar que existe una problemática que otros gobernantes no atendieron. Hoy el alcalde Giancarlo Di Martino ha girado instrucciones y con la prioridad de resolver todo lo relacionado a la referida cañada, que afecta directamente a un aproximado de 11 viviendas”.

Pérez explicó que el saneamiento que se está realizando en la cañada Morillo, específicamente en el tramo Guayabal, en la parroquia Cecilio Acosta, "nos permitirá canalizar el cauce natural completamente sedimentado y reforzar los socavamientos que han originado el deslizamiento del muro de contención de concreto existente y cercos perimetrales de las viviendas ubicadas en los límites de la quebrada”.

Es importante resaltar, indicó el funcionario municipal, la oportuna intervención, gracias a los reportes de los consejos comunales de la zona, círculos comunales, jueces de paz y el concejal de la parroquia Cecilio Acosta, Víctor Arrieta, quienes caminan e inspeccionan, manteniendo comunicación con el alcalde Di Martino, para responder a tiempo a la comunidad, considerando la época de lluvias y los fenómenos naturales existentes como “La Niña”, que tiene como pronóstico mantenerse hasta el 2026.

Aseveró que existe, además de la lista de cañadas en emergencia, una programación que se ejecuta constantemente desde el inicio de gestión del alcalde Giancarlo Di Martino, reflejando el trabajo, el esfuerzo por mantener el bienestar de quienes residen en sectores en riesgo.

Refirió que a la par de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, el Gobierno regional ejecuta labores de limpieza en cañadas, dando así respuesta al presidente de la República, Nicolás Maduro, "quien está muy pendiente de todo el territorio zuliano. Quienes residen en la parroquia Cecilio Acosta están conscientes del riesgo que originaba dicha cañada, por lo que aplaudieron la labor del alcalde Di Martino”, acotó Pérez.