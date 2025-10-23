El diario plural del Zulia


Torrencial aguacero sorprende a los marabinos este #23Oct

En la redes sociales reportaron fuertes precipitaciones en lugares como Bella vista y Cecilio Acosta. La intensa lluvia y el estruendoso sonido de los truenos causó cierta inquietud en sus habitantes. El meteorólogo, Luis Vargas, informó a través de su cuenta en X que la tormenta tropical Melissa estará generando en buena parte del país, nubosidad con lluvias, chubascos y algunos acompañados de descargas eléctricas
Maracaibo está siendo azotada por un torrencial aguacero y vientos huracanados que sorprendieron a sus habitantes, esta mañana a partir de las 10:00 am.,  generando cierta preocupación en algunos sectores ante posibles inundaciones en diversas zonas.

En la redes sociales reportaron fuertes precipitaciones en lugares como Bella vista y Cecilio Acosta, donde la intensa lluvia y el estruendoso sonido de los truenos causó cierta inquietud en sus habitantes.

El meteorólogo, Luis Vargas, informó a través de su cuenta en X que la tormenta tropical Melissa ubicada desde el Caribe central estará generando en buena parte del país, nubosidad con lluvias, chubascos y algunos acompañados de descargas eléctricas, especialmente en áreas de las regiones Guayana, los Llanos, Centro Norte, los Andes, sur y oeste de Zulia.

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), señaló que las Ondas Tropicales N°50 y 51 avanzan con una velocidad promedio de 18 kilómetros por hora y se encuentran bajo vigilancia especial en el oriente del país, particularmente sobre la Guayana Esequiba, debido a la posibilidad de generar precipitaciones y aumento de la nubosidad en las próximas horas.

