Tormenta en el estado Zulia: relámpagos y lluvias en Maracaibo y San Francisco

Una tormenta ha azotado en las últimas horas los estados del occidente de Venezuela, con especial énfasis en las principales ciudades del Zulia, como Maracaibo y San Francisco. Según los reportes preliminares, el fenómeno climático ha provocado serios altercados en la zona, incluyendo intensos relámpagos y caída de granizo en varias áreas.

Uno de los eventos más impactantes ocurrió cuando un rayo cayó sobre una palmera al sur de Maracaibo, según reportó el periodista Lenin Danieri, lo que generó gran preocupación entre los ciudadanos y autoridades locales. Aunque no se reportaron víctimas fatales, la fuerza de la tormenta ha dejado a la región en alerta máxima.

Además, algunos usuarios indicaron que cayó granizo en diversos sectores del municipio San Francisco, lo que ha complicado el tránsito en algunas áreas y ocasionado daños menores en viviendas y vehículos.

A medida que la tormenta avanza, se recomienda a los residentes de las zonas afectadas mantenerse informados y seguir las instrucciones de seguridad, como evitar salir a la calle durante los picos de la tormenta.