Telecomunicaciones en Venezuela crecieron 8,6 % en el segundo trimestre, según Conatel

El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Jorge Márquez, informó este viernes que el sector de las telecomunicaciones registró un crecimiento de 8,64 % durante el segundo trimestre de 2025.

Durante la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven 2025), celebrada en el Poliedro de Caracas, Márquez destacó que la expansión de la fibra óptica ha sido uno de los principales motores del avance. Señaló que el servicio de fibra óptica hasta el hogar (Ftth) experimentó un aumento de 343 %, mientras que las nuevas redes de transporte de fibra crecieron 234 %, informa Unión Radio.

El funcionario agregó que los usuarios de internet fijo se incrementaron 19% y que la migración hacia fibra óptica presentó un “resultado extraordinario” con un salto de 288%.

En cuanto a la telefonía móvil, Márquez informó que la transición hacia la tecnología 4G subió 92,2%, con casi dos millones de nuevos usuarios, y que los suscriptores de internet móvil aumentaron 51,1%.