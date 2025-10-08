El diario plural del Zulia


Stnp: Expulsan a periodistas que cubrían evento turístico en el estado Bolívar

El equipo, al que le vulneraron su derecho a recabar información en el evento, estaba integrado por los periodistas Rosangely Bruces y Félix Requena, junto a los reporteros gráficos Saúl Rondón y Taylianni Antoima, quienes fueron abordados de manera hostil por personal de protocolo mientras se disponían a realizar una entrevista. Los comunicadores fueron desalojados del lugar
Félix Requena (Izq.) y Rosangely Bruces (Der.).

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció este miércoles la obstaculización del trabajo periodístico y la expulsión de un equipo de prensa durante la cobertura del Congreso Ecoturístico “Bolívar Oasis de Exploradores”, organizado por CVG Fundeporte, con motivo del Día Mundial del Turismo 2025.

El equipo, al que le vulneraron su derecho a recabar información en el evento, estaba integrado por los periodistas Rosangely Bruces y Félix Requena, junto a los reporteros gráficos Saúl Rondón y Taylianni Antoima, quienes fueron abordados de manera hostil por personal de protocolo mientras se disponían a realizar una entrevista.

Los comunicadores fueron desalojados del lugar, impidiendo la cobertura del evento y el acceso a información de interés público, según informó el Sntp mediante sus redes sociales.

La organización gremial condenó estas restricciones arbitrarias, que consideró una vulneración de la libertad de prensa y del derecho ciudadano a estar informado. Además, exigió a las autoridades garantizar condiciones de respeto y acceso para el ejercicio del periodismo en todos los espacios públicos.

