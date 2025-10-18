“Somos una tierra productiva, somos una tierra de avance, una tierra de paz”. Así lo expresó el director del Despacho de la Alcaldía de Maracaibo, Gianluigi Di Martino, durante una megajornada de mercados populares que la municipalidad marabina efectuó este sábado en el sector 18 de Octubre, en la parroquia Coquivacoa.

Di Martino hizo tal afirmación al acercarse a una de las mesas donde un grupo de agricultores marabinos vendía varios productos del campo cultivados en la parroquia San Isidro, al oeste de la ciudad.

Los agricultores zulianos participaban en forma entusiasta en esta jornada integral de atención a las comunidades, y se mostraban muy contentos porque el alcalde Giancarlo Di Martino les da la oportunidad de ofrecer sus cosechas en las megajornadas de mercados populares que la Alcaldía viene realizando -ahora dos veces por semana- en todas las parroquias de Maracaibo.

“Todo esto es producido en Maracaibo, en la parroquia San Isidro”, dijo el Director del Despacho del Alcalde Di Martino, mientras sostenía y constataba la gran calidad de los aguacates, topochos, yuca, maní, merey, cocos, plátanos y yuca; entre otros productos cultivados en las fértiles tierras del oeste de Maracaibo.

“Somos una tierra productiva, somos una tierra de avance; una tierra de paz, aquí lo demostramos con estos productos de la parroquia San Isidro. ¡De San isidro para el mundo”, exclamó el funcionario! “¡Que viva la Revolución, que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva el gobernador Luis Caldera! ¡Que viva nuestro alcalde Giancarlo Di Martino!”, finalizó.