Sismo de magnitud 4.8 estremeció a Maracaibo

Un sismo de 4.8 grados fue reportado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sísmicas (Funvisis), en la zona de la Guajira, en plena frontera con Venezuela.

A las 5:30 de la tarde de este viernes 24 de octubre, se sintió el movimiento telúrico en Maracaibo.

De acuerdo con Funvisis, el sismo fue localizado a 29 kilómetros al noreste de Paraguaipoa, al norte del estado Zulia, y a 47 kilómetros al noreste de Maicao, ciudad fronteriza del vecino país.

El organismo de investigaciones sísmicas detalló que la sacudida tuvo una profundidad de 72,5 kilómetros.

Precisamente hace un mes, el pasado 24 de septiembre, la comunidad zuliana sintió el fuerte temblor de magnitud 6.1, que sacudió a Maracaibo, Mene Grande, Bachaquero y otras poblaciones regionales, a las 6:21 de la tarde.

Posteriormente, a las 10:42 p. m. y a las 11:51 p. m. de ese día, el Zulia volvió a estremecerse con dos nuevos movimientos sísmicos, de magnitudes 5.3 y 6.3, respectivamente, ambos con epicentro en Mene Grande, municipio Baralt, en la Costa Oriental del Lago (COL).

El último temblor de ese entonces desveló a los maracaiberos, dado que muchos no están acostumbrados a este tipo de eventos.

Ese 24 de septiembre, Funvisis reportó nueve movimientos telúricos en Bachaquero, en la COL; uno en Falcón, uno en Trujillo y otro más en Lara.

A las 7:28 a. m. del 25 de septiembre, otro temblor sacudió a Bachaquero, con magnitud de 4.3.

Fue un enjambre sísmico reportado por Funvisis, con más de 70 sismos en cuatro días en el occidente venezolano, desde el 24 de septiembre.