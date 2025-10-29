Simposio Cardiovascular 2025 en Maracaibo: Un encuentro de expertos sobre el futuro de la cardiología

Maracaibo se prepara para acoger uno de los eventos más importantes de la cardiología regional. El próximo 1 de noviembre, el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad del Zulia (Iecluz), bajo la dirección del Dr. Carlos Esis, celebrará las XXX Jornadas Aniversario Iecluz: Simposio Cardiovascular 2025: Visión de los Expertos.

El evento se realizará en el Hotel Inter Maracaibo a partir de las 8:30 a.m. El mismo, reunirá a destacados especialistas de Venezuela, Argentina y Estados Unidos para compartir las últimas novedades en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

El simposio tiene como objetivo ofrecer a los profesionales de la salud más recientes actualizaciones sobre el manejo de las enfermedades cardiovasculares, un campo en constante evolución.

Los temas centrales de la jornada incluirán los avances en el tratamiento de la hipertensión arterial, la hemodinamia y la ecocardiografía.

El programa científico de este año se estructurará en tres grandes ejes. La Cardiología Clínica será el primero de ellos, con conferencias que tratarán sobre las últimas innovaciones en el manejo de la hipertensión arterial, los avances en los tratamientos con anticoagulantes orales y la inclusión del Masld (enfermedad hepática no alcohólica) como nuevo factor de riesgo cardiovascular. Además, se discutirán las mejores prácticas y protocolos para el tratamiento de pacientes con estas condiciones.

La segunda parte del simposio se centrará en Hemodinamia, un campo esencial en el tratamiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares. En este bloque se presentarán los avances en la terapia antiplaquetaria en el contexto de la intervención coronaria percutánea (ICP), así como los desafíos y novedades en los procedimientos de implantes de válvulas aórticas transcatéter (Tavi), una técnica de vanguardia para el tratamiento de estenosis aórtica.

Finalmente, el simposio abordará los avances más recientes en Ecocardiografía, una herramienta fundamental para el diagnóstico de enfermedades del corazón. En esta sección se discutirán los avances en la evaluación de la función diastólica del ventrículo izquierdo y el papel del Strain en el ecocardiograma de rutina, una técnica avanzada para evaluar la función cardíaca.

El Dr. Esis, expresó su orgullo por la evolución del instituto, que ha logrado importantes avances científicos y ha sido galardonado a nivel nacional e internacional.

Hemos reunido a una constelación de expertos para garantizar que la próxima década de la cardiología venezolana se sustente en el conocimiento más avanzado y la visión global", afirmó Esis.

El simposio contará con la participación de reconocidos especialistas, como el Dr. Daniel Piñeiro de Argentina, quien abordará el tema de las prótesis valvulares, y el Dr. Iván Mendoza Brito de Estados Unidos, quien presentará las innovaciones en estimulación cardíaca sin cables.

Además, destacados profesionales como la Dra. Susana Blanco, el Dr. Iván Mendoza M., y el Dr. Bartolomé Finizola, la Dra. Josefina Feijoó, Dr. Juan Amaro, Dr. José A. Octavio, Dr. Adalberto Lugo, Dr. Pedro Hidalgo U., Dra Mayela Bracho, Dr. Maikol Pacheco, y el Dr. Carlos Esis.

El programa científico se centrará en la discusión de temas de relevancia como el manejo de la hipertensión arterial, las terapias antiplaquetarias, y las nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento en enfermedades del corazón.

Este evento no solo será una oportunidad para actualizar conocimientos, sino también para celebrar los 30 años de excelencia académica y científica del Iecluz.

En estos 30 años, he aprendido en el instituto a tener ese capital humano a disposición, lo que me ha ayudado a llegar a los objetivos 'ayudar a los pacientes y a buscarle la solución a su problema de salud'”, concluyó el Dr. Esis.

La jornada está dirigida a profesionales del área médica, residentes y estudiantes de la salud cardiovascular, quienes podrán asistir de manera gratuita, pero deben inscribirse previamente en línea a través de la página fundahipertension.org o en Instagram como @fhipertension.

Durante tres décadas, la institución ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la cardiología en Venezuela, y el simposio será una oportunidad más para continuar impulsando los avances científicos en la especialidad. Los organizadores esperan que el evento sea un éxito y que marque el inicio de nuevas colaboraciones internacionales en la investigación cardiovascular.

Con esta actividad, el Dr. Esis y su equipo buscan seguir contribuyendo al avance de la medicina cardiovascular, ofreciendo a los asistentes una visión profunda sobre las innovaciones que marcarán el futuro de la especialidad.