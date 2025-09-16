Servicio Público| Niña de 11 años lucha por su vida tras cirugía de tumor cerebral

Kerly Carolina Sánchez Pirela, una niña de apenas 11 años, se encuentra en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátricos del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), tras haber sido intervenida quirúrgicamente por un tumor LOE localizado en el cuarto ventrículo del cerebro.

Esta ubicación, situada en la fosa posterior, es esencial para la circulación del líquido cefalorraquídeo y el control de funciones neurológicas básicas.

El diagnóstico de una lesión ocupante de espacio (LEO) en esta zona suele implicar complicaciones severas como hidrocefalia, hipertensión intracraneal y daño a nervios craneales.

La cirugía fue urgente compleja, y aunque se logró extirpar el tumor, Kerly permanece bajo vigilancia médica intensiva, luchando por su recuperación.

Su familia, sin los medios económicos para afrontar los gastos médicos y postoperatorios, solicita apoyo solidario. Se ha habilitado un canal de colaboración a través de pago móvil:

0424-6170829

C.I.: 16080838

Banco de Venezuela

Cada aporte puede marcar la diferencia en la vida de Kerly. La comunidad está llamada a unirse en este momento de esperanza y necesidad.