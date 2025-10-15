Servicio público | “Mi hermano compartía con amigos antes de desaparecer”: Sigue búsqueda de Luis Felipe Gallardo

María Elena Gallardo clama una vez más por ayuda para encontrar a su hermano, Luis Felipe Gallardo, desaparecido desde el 13 de julio de 2024. Según relató, la denuncia fue presentada ante los cuerpos policiales poco después de su desaparición, pero hasta la fecha no han obtenido ninguna respuesta.

En ese momento se buscó y se colocó todo, pero ellos dicen que andaba en situación de calle. Lo hemos buscado hasta el momento, no hemos tenido respuesta, no lo hemos podido hallar. Hemos ido a los centros de detención y nada”, explicó con preocupación en Versión Final.

María Elena contó que la última vez que vio a su hermano fue cuando compartía con unos amigos a dos calles de su vivienda. “Le preguntamos a sus compañeros, dicen que él estaba allí, pero no saben para dónde agarró. Colocamos la denuncia y los cuerpos policiales hicieron el protocolo de investigación, pero no hubo ninguna respuesta”, añadió.

Luis Felipe, de oficio pescador, reside en el barrio Brisas del Norte, parroquia Idelfonso Vásquez, “entrando por la Bomba Caribe”, precisó su hermana.

Seguimos en su búsqueda con la esperanza de poderlo encontrar. Estamos acá a ver si alguien lo ha visto o me puede ayudar. De verdad estaría muy agradecida”, manifestó.

María Elena pidió a quienes tengan alguna información sobre el paradero de su hermano comunicarse con ella al número telefónico 0414-360-9613.