Servicio Público | Familiares continúan la búsqueda de Luis Gallardo, desaparecido desde julio de 2024

La familia de Luis Felipe Gallardo continúa en la angustiosa búsqueda del pescador, quien desapareció el pasado 13 de julio de 2024 en la zona de Brisas del Norte.

Su hermana, María Elena Gallardo, relató a Versión Final que desde el momento de la desaparición realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Según explicó, las instituciones policiales han asegurado estar realizando labores de búsqueda, pero hasta el momento no han obtenido resultados ni información concreta sobre el paradero de su familiar.

Los familiares no pierden la esperanza y piden la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo. Quienes tengan información sobre Luis Felipe Gallardo pueden comunicarse al número 0414-3609613.