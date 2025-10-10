El diario plural del Zulia


Servicio Público | Familia busca a joven venezolano desaparecido en Jalisco, México, desde el 18 de septiembre

El joven tiene un tatuaje en el brazo derecho con dos ojos y el nombre “Yubianys”. Se han iniciado gestiones ante autoridades mexicanas y venezolanas para dar con su paradero. Familiares piden apoyo de la comunidad y difusión del caso en medios y redes
Redacción Versión Final
@versiónfinal Referencial

Con profunda preocupación, familiares y allegados reportan la desaparición de Jonas Andrés Sánchez Delgado, ciudadano venezolano identificado con la cédula 31.916.170, oriundo de Ciudad Ojeda, estado Zulia, quien se encuentra desaparecido en territorio mexicano.

Según la información disponible, la última ubicación conocida de Jonas fue en el estado de Jalisco, México, el pasado 18 de septiembre. Desde esa fecha no se ha tenido contacto ni noticias sobre su paradero.

El joven presenta un tatuaje distintivo en el brazo derecho: dos ojos acompañados del nombre “Yubianys”, detalle que podría ayudar a su identificación.

La familia ha iniciado los trámites correspondientes ante las autoridades mexicanas y venezolanas, y solicita el apoyo de la comunidad internacional, medios de comunicación y organismos de derechos humanos para difundir esta información y colaborar en su búsqueda.

Cualquier persona que posea información sobre Jonas puede comunicarse a través de WhatsApp: +58 414-6570517.

Cada dato cuenta. La solidaridad y la difusión pueden ser clave para traerlo de vuelta.

