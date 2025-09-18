El diario plural del Zulia


Servicio público | Estudiante de idioma en LUZ requiere ayuda para una operación

Leonella necesita tu ayuda para tener una nueva oportunidad de seguir adelante con su vida. La operación es delicada y costosa por eso requiere una colaboración para cubrir los gastos
Redacción Versión Final
Leonella Romero, de 21 años, estudiante de Idiomas Modernos de LUZ, necesita de tu ayuda ya que hace una semana fue diagnosticada con un Angiomiolipoma en el riñón izquierdo, un tumor benigno que requiere cirugía urgente y posiblemente una negrectomía izquierda.

Este proceso médico es delicado y costoso, por lo que necesita de una mano amiga para poder cubrir los gastos pre y post operatorios.

Tu ayuda -ya sea donando, orando o compartiendo esta campaña- puede acercarla a la meta y darle la oportunidad de seguir adelante con su vida.

