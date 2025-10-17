Servicio público | César García Peters requiere ayuda de la comunidad para gastos médicos

César García Peters, reconocido productor y director de televisión en el Zulia, necesita apoyo inmediato de la ciudadanía. Su estado de salud se ha complicado y requiere con urgencia el medicamento Ceftazidima + Avibactam 2G / 0,5G, vital para su recuperación. La ayuda urgente para este ciudadano se ha convertido en un llamado solidario que moviliza a quienes lo conocen y admiran.

Reconocido por su trayectoria en televisión, César ha sido productor de Video Peters y creador del programa Piques y Algo Más. Además, ha dedicado años a la fotografía, la pastoral familiar y el servicio eclesial. Su entrega ha sido constante y generosa.

Hoy, quien tantas veces ha contado nuestras historias, necesita que contemos la suya. La ayuda urgente para César García no es solo un llamado médico, sino también humano. Cada colaboración suma vida.

El tratamiento que necesita tiene un alto costo y no está fácilmente disponible. Por eso, se solicita apoyo para adquirir 30 ampollas del medicamento mencionado. La ayuda puede marcar la diferencia.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta bancaria:

Banco Nacional de Crédito (BNC)

Cuenta Corriente: 0191-0152-51-2100092929

Titular: César Ramón García Peters

CI: 4.328.662

También pueden comunicarse directamente al número 0414-6248718 para coordinar aportes o información adicional.