Servicio Público | Ayudemos al colega Miguel Ángel Petit

Maracaibo se une a una súplica por la salud del reconocido periodista Miguel Ángel Petit, un querido colega que hoy se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico de la ciudad. Su estado es extremadamente delicado, con un diagnóstico que ha alarmado a todo el gremio periodístico y a quienes lo conocen: tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón.

La noticia difundida con urgencia por su familia ha movilizado a gremios, amigos y a la sociedad marabina en una campaña de ayuda. Su nieta, en un emotivo llamado, ha solicitado el apoyo de todos para enfrentar los elevados costos médicos que requiere la delicada situación de Petit.

En honor a la trayectoria y la calidad humana de Miguel Angel Petit, hoy es el momento de retribuirle el cariño y el trabajo que ha dedicado a la ciudad. Se hace un llamado a la solidaridad para colaborar con esta causa y ayudarlo a salir adelante en este difícil trance.

Medios para colaborar:

Teléfono: 04246585082

Paypal: @CAPM050965

GoFundMe: Busca “Ayudemos al periodista Miguel Ángel Petit”

Transferencias BNC: 0191-0125-83-2100027403 a nombre de María Fernanda Petit Cohen, C.I: 19.460.115

Además de la ayuda económica, se pide a todos difundir esta información para que la noticia llegue a más personas