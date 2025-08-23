Seis fallecidos y más de 200 mil afectados deja la temporada de lluvias

Seis personas han perdido la vida durante la actual temporada de lluvias en Venezuela, informó el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti.

El funcionario indicó que desde julio cuando comenzaron las precipitaciones, más de 203.000 personas han resultado afectadas. Sin embargo, no precisó las regiones donde ocurrieron los fallecimientos ni las condiciones de los damnificados.

El comandante de los bomberos de Caracas, Pablo Palacios, reportó que un hombre de 40 años murió tras ser arrastrado por una corriente de agua en la carretera vieja de El Junquito, al oeste de la capital.

Las lluvias han causado daños en estados del occidente venezolano como Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa, además de Bolívar y Guárico.

Cáritas de Venezuela informó que ha distribuido 160 toneladas de alimentos, agua, ropa, colchones y otros insumos a más de 100.000 afectados en siete estados del país.