Seis días de intensas lluvias en Caracas generan alerta por riesgos naturales

Caracas atraviesa un período de lluvias inusualmente persistentes. De acuerdo con registros del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela, en lo que va de septiembre ya se acumulan 127 milímetros de agua, superando el promedio mensual de 116.

El ingeniero Valdemar Andrade, vocero de la institución, explicó en una entrevista radial que la capital lleva seis días consecutivos bajo precipitaciones, lo que representa una condición riesgosa.

Las zonas más expuestas son las cercanas a la vertiente sur de El Ávila, San Bernardino, La Florida, El Marqués, Maripérez, así como las quebradas de Anauco y Catuche.

También están en vigilancia la autopista Caracas-La Guaira, Gramoven y Plan de Manzano, por su alta propensión a movimientos de suelo.

La situación podría agravarse con la entrada de la onda tropical número 38, que pasará desde Guyana y se espera refuerce las lluvias hasta comienzos de octubre, cuando tradicionalmente se intensifican.

Ante este panorama, se hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y tomar medidas de prevención.