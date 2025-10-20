Sedemat iniciará censo de comerciantes en el Callejón de los Pobres este #21-Oct

El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat) iniciará este martes 21 de octubre un censo de comerciantes en el Callejón de los Pobres, en el casco central de Maracaibo, con el objetivo de actualizar los registros fiscales y garantizar el cumplimiento de los tributos municipales.

El intendente municipal, Óscar Urdaneta, informó este lunes que se desplegará “un equipo multidisciplinario” para realizar el registro en el sector, en un operativo que se extenderá hasta este viernes.

“Vamos a hacer un censo de todos los comerciantes que están en este momento en esa parte importante del municipio, donde ellos nos hicieron un llamado para ponerse al día con los tributos de la ciudad de Maracaibo y poder visualizar y certificar todos esos locales que entregaron o esos puestos en algún momento”, explicó.

Urdaneta señaló que se han recibido denuncias sobre la asignación de algunos locales, pero aseguró que el propósito principal del operativo es fortalecer la cultura tributaria.

“El trabajo es poner a todos esos comerciantes a tributar en la ciudad, tanto los pequeños como los grandes locales. La única manera de poder contribuir es que los comerciantes se pongan de acuerdo con nosotros, de la mano, o puedan tributar, y ese tributo termina en esto que tenemos aquí: las plazas, las avenidas, la armonización de todo lo que tenemos para poder recuperar la ciudad”, afirmó.

El funcionario precisó que el censo abarcará a unos 1.333 comerciantes en el Callejón de los Pobres, 450 en el Mercado Periférico y 352 en Altos de Jalisco, como parte de un plan integral para ordenar la actividad comercial en todo el municipio.

Por su parte, Rafael Valcárcel, presidente del Instituto Municipal de Capacitación y Educación Ciudadana (Imcec) y enlace del alcalde con los comerciantes del casco central, destacó que el Callejón de los Pobres “es uno de los espacios comerciales del casco central que está mucho más organizado, es gente que está dispuesta a trabajar de la mano por la ciudad, con Gian Carlo Di Martino, y prestar un excelente servicio”.

Valcárcel subrayó que durante la temporada navideña se reforzará la seguridad y la iluminación en el área. “Vamos a estar allí con la Dirección de Polimaracaibo, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía y el gobernador Luis Caldera, que también está con el Plan Cayapa. Le estamos entrando a los servicios públicos, vamos a iluminar, vamos a tener seguridad para que todos los marabinos puedan disfrutar”, sostuvo.

"El que venda pirotecnia sin permiso, le van a decomisar la mercancía"

En paralelo, el intendente municipal anunció que solo los locales permisados podrán vender fuegos artificiales, luego de la explosión ocurrida el pasado 11 de septiembre en el almacén de la compañía Gallo Verde, en la Zona Industrial del municipio San Francisco.

“No se va a permitir ningún local, ninguna mesita como era antes en sitios abiertos y públicos que puedan vender fuegos artificiales. Es un llamado a que no lo hagan, porque las instrucciones a Polimaracaibo son claras: el que tenga una mesa o un local no permisado vendiendo fuego artificiales, le van a decomisar la mercancía”, advirtió.

Asimismo, Valcárcel hizo un llamado a evitar la venta y almacenamiento de pirotecnia en el lugar, recordando los recientes incendios ocurridos en San Francisco, así como en el centro de Maracaibo en el año 2006. “Los mismos comerciantes están conscientes. Ellos tienen mercancía muy volátil, hay mucha ropa, y aún no hemos colocado el techo del nuevo proyecto. En el Callejón no creo que vayamos a ver presencia de pirotecnia ni fuegos artificiales”, aseguró.