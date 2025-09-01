Se prendió la fiesta en la Vereda: La Alcaldía de Maracaibo arrancó su plan vacacional

La Alcaldía de Maracaibo está reforzando la gestión social con el lanzamiento del Plan Vacacional RÍE para los hijos de los trabajadores del municipio este 1 de septiembre. La primera Dama y Directora de Desarrollo Social, Ana Clara Barboza de Di Martino, confirmó que la iniciativa busca beneficiar a 609 niños y niñas de 7 a 11 años, garantizándoles unas vacaciones divertidas y seguras.

Según lo informado, el plan vacacional se llevará a cabo del 1 al 3 de septiembre en tres ubicaciones principales: la Vereda del Lago, el Parque Ana María Campos y el complejo de piscina Acuática.

Los pequeños disfrutarán de una variedad de actividades recreativas, incluyendo juegos, exhibiciones caninas, momentos de piscina y la proyección de una película en el cine. Barboza de Di Martino señaló que se contará con la seguridad y el personal capacitado de varias instituciones municipales, como Polimaracaibo y el Cuerpo de Bomberos, para asegurar la protección de todos los participantes.

Además de las actividades principales, el plan vacacional incluirá merienda, cotillones, juegos tradiciones y gymkanas, culminando con una gran fiesta de cierre. La primera Dama enfatizó que este tipo de programas son una prioridad para el alcalde Giancarlo Di Martino, porque están diseñados para promover el bienestar familiar y el esparcimiento de la infancia.

Con esta iniciativa, la alcaldía marabina impulsa activamente programas sociales que impactan directamente a las familias, en línea con los objetivos de las 7 transformaciones del gobierno nacional. El compromiso es claro: ofrecer a los hijos de los empleados municipales un tiempo de descanso y diversión inolvidable.