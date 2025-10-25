"Salud y prosperidad para Venezuela": Las peticiones a La Chinita el día de su Bajada

Maracaibo amaneció este viernes entre el bullicio de los preparativos y el fervor de miles de fieles que ya se acercan a la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, donde este sábado 25 de octubre se celebrará la tradicional Bajada de La Chinita.

El ambiente es de alegría y devoción: obreros afinan detalles en la instalación de sillas, tarimas, andamios y torres de sonido, mientras los creyentes rezan y agradecen a la Virgen por los milagros recibidos.

Este año, el santuario mariano amplió su capacidad a 30 mil asientos, en previsión de la multitud que acudirá a acompañar el descenso de la patrona de los zulianos desde su nicho. La actividad religiosa comenzará con el rezo del rosario a las 4:30 de la tarde, seguido de la Eucaristía. Al término de la misa, los gaiteros entonarán cánticos en honor a la Reina Morena, antes de iniciar la procesión por el Casco Central de la ciudad.

Entre la multitud reunida en la plazoleta, las voces de los feligreses reflejan el profundo arraigo de la devoción mariana. “Yo deseo este día de la Bajada de la Virgen que tengamos mucha salud para toda mi familia y todas las personas que están enfermas, que Dios les dé muchas bendiciones para toda nuestra familia venezolana”, expresó una devota marabina.

Marjorie Gutiérrez es otra de las fieles que se acercó al templo para rezarle a la Virgen. "Le pido muchas bendiciones para toda Venezuela, un país próspero. Son muchas las cosas que se pueden pedir, pero tenemos toda la fe puesta en ella y en Dios de que vamos a ser grandes en todo”, contó con emoción.

Desde distintos rincones del país también han llegado peregrinos movidos por la fe. Tais Colmenares emprendió un largo viaje desde el estado Aragua en compañía de amigos y familiares para no faltar a la cita con La Chinita.

“Venimos desde diferentes sitios de Aragua como La Victoria, Cagua, Santa Cruz y Turmero. Fueron como 12 horas de viaje, pero con mucho gusto. Aquí estamos para pedirle a La Chinita principalmente la salud, la salud espiritual de cada uno de nosotros y sobre todo la paz para Venezuela, que tanto lo necesitamos”, expresó.

La imagen de la Virgen lucirá este año un manto color vino, en homenaje al papa León XIV. Además, por primera vez se colocó una pantalla gigante al final de la plazoleta, para que quienes se encuentren más alejados puedan seguir la misa y la procesión en detalle.

El domingo al mediodía, como manda la tradición, la reliquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá saldrá nuevamente del templo para recorrer los pueblos de agua del Zulia, iniciando su travesía desde la Basílica hasta el Malecón de Maracaibo.