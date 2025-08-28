Saime realizará operativo especial de renovación de cédulas sin cita este #30Ago

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que el próximo 30 de agosto se realizará un operativo nacional de verificación de datos y renovación de cédulas de identidad, en todas sus oficinas del país, sin necesidad de cita previa.

La institución explicó, a través de sus redes sociales, que la jornada está dirigida exclusivamente a ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula se encuentre comprendido entre los 22 y los 32 millones. El objetivo es agilizar los trámites de identificación y facilitar el acceso a la documentación personal, en un contexto en el que la demanda de renovación de cédulas se ha incrementado en los últimos meses.

El Saime detalló que los usuarios deberán cumplir con algunos requisitos básicos según su estatus:

Ciudadanos venezolanos por nacimiento: deberán presentar una copia simple del acta de nacimiento.

Ciudadanos venezolanos naturalizados: deberán consignar una copia de la Gaceta Oficial donde se publica su naturalización o, en su defecto, la constancia de naturalización.

La institución exhortó a los ciudadanos a verificar que la documentación requerida esté completa y legible para evitar retrasos en la atención.

El operativo se llevará a cabo de manera simultánea en todas las sedes del Saime a nivel nacional, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Asimismo, la institución recordó que no será necesario gestionar una cita en línea para participar en la jornada, ya que se trata de un operativo extraordinario que busca descongestionar las solicitudes de renovación y ofrecer a los usuarios un proceso más rápido y sencillo.

El Saime recomendó a los interesados acudir temprano a las oficinas, prever el tiempo de espera y cumplir con las normas de organización establecidas por el personal, para asegurar que la jornada se desarrolle de manera ordenada y eficiente.