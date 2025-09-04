Saime realizará operativo especial de renovación de cédulas para venezolanos sin cita

El diario plural del Zulia


Podrán participar venezolanos y naturalizados con cédulas entre 22 y 32 millones. Es necesario presentar acta de nacimiento o constancia de naturalización, según corresponda. Las oficinas estarán abiertas de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en todo el país
Caroline Valderrama
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realizará el próximo sábado 6 de septiembre un operativo especial en todas sus oficinas del país para la verificación de datos y renovación de cédulas de identidad, sin necesidad de cita previa.

Podrán participar venezolanos y naturalizados cuyas cédulas estén entre 22 y 32 millones.

Los venezolanos de nacimiento deben presentar una copia simple de su acta de nacimiento, mientras que los naturalizados deberán llevar copia de la gaceta oficial o constancia de naturalización.

El horario del operativo será de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y estará disponible en todas las oficinas del país para facilitar el proceso a los ciudadanos.

