Saime realizará operativo especial de renovación de cédulas para venezolanos sin cita

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realizará el próximo sábado 6 de septiembre un operativo especial en todas sus oficinas del país para la verificación de datos y renovación de cédulas de identidad, sin necesidad de cita previa.

Podrán participar venezolanos y naturalizados cuyas cédulas estén entre 22 y 32 millones.

Los venezolanos de nacimiento deben presentar una copia simple de su acta de nacimiento, mientras que los naturalizados deberán llevar copia de la gaceta oficial o constancia de naturalización.

El horario del operativo será de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y estará disponible en todas las oficinas del país para facilitar el proceso a los ciudadanos.