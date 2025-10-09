El diario plural del Zulia


Saime realizará jornada especial de cedulación sin cita este #11Oct

La atención se realizará sin necesidad de cita previa, en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Los nacidos en el país deben llevar una copia simple del acta de nacimiento. El Saime destacó que esta jornada busca facilitar el acceso a la documentación de identidad
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) llevará a cabo una jornada especial de renovación de cédulas de identidad este sábado 11 de octubre, en todas sus oficinas del país, dirigida a ciudadanos mayores de 18 años.

De acuerdo con la información publicada por el organismo en su cuenta oficial de Instagram, la atención se realizará sin necesidad de cita previa, en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Mayores de 18 años que necesiten renovar su cédula, ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula esté comprendido entre 22 millones y 32 millones, podrán participar en un proceso adicional de verificación de datos.

Requisitos para la verificación:

Venezolanos nacidos en el país: deben llevar una copia simple del acta de nacimiento.

Naturalizados: deben presentar una copia de la Gaceta Oficial o del certificado de naturalización.

El Saime destacó que esta jornada busca facilitar el acceso a la documentación de identidad, agilizando los trámites sin necesidad de citas electrónicas ni trámites previos.

