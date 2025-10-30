Retornan al país 290 venezolanos desde EE. UU.

El miércoles pasado, un nuevo grupo de 290 venezolanos regresó al país como parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria. El vuelo, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, provino de El Paso, Texas, Estados Unidos, y marcó el vuelo número 81 de este programa.

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz detalló a través de sus redes sociales que los connacionales fueron recibidos en el país con el objetivo de "garantizar los derechos humanos" y reafirmar el compromiso del gobierno con la soberanía nacional. De los 290 ciudadanos, 239 eran hombres, 43 mujeres, 1 adolescente y 7 niños (5 niñas y 2 niños).

El regreso fue coordinado bajo un esquema de atención integral, priorizando el bienestar de los repatriados al momento de su llegada al país. Además, el gobierno destacó que la Gran Misión Vuelta a la Patria sigue siendo una herramienta clave en el proceso de reintegración social de los venezolanos que retornan, proporcionándoles un apoyo logístico y social para su reinserción.

Desde su lanzamiento, más de 15,000 venezolanos han regresado a su país a través de este programa, que fue diseñado para ofrecer a los ciudadanos una vía segura de retorno y una oportunidad para reunirse con sus familias en Venezuela. Las autoridades aseguran que este esfuerzo continuará, dado que es considerado un "pilar fundamental" para atender las necesidades de los venezolanos en el extranjero.

El programa sigue recibiendo apoyo tanto en el país como en diversas embajadas venezolanas, consolidándose como una de las principales iniciativas de repatriación promovidas por el gobierno de Nicolás Maduro.