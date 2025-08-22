Reportan apagón en Caracas y otros 10 estados del país

Amplias zonas de Caracas, su área metropolitana y varios estados del interior del país registraron este viernes una falla en el servicio eléctrico. El apagón en la capital llegó acompañado de una fuerte lluvia, por el tránsito de la Onda Tropical 29 por Venezuela.

Sectores de los municipios Libertador (Caracas), Chacao y Sucre reportaron interrupciones del suministro eléctrico.

Entre las zonas afectadas se encuentran Catia, San Martín, La Candelaria, El Junquito, Los Caobos, Plaza Venezuela, Sabana Grande, Antímano, Carapita, La Florida, Santa Rosalía, La Yaguara, Montalbán, Los Palos Grandes, La Castellana, Parque Caiza y El Marqués.

Otros sectores como San Bernardino, Macaracuay, El Rosal, Los Chorros, avenida Panteón, Colinas de Bello Monte, Sebucán, Campo Claro y Valle Abajo también se encuentran sin electricidad, refiere Efecto Cocuyo.

En el estado Miranda, usuarios reportaron fallas en Los Teques, mientras que en La Guaira se confirmó la suspensión del servicio. Asimismo, se registraron cortes eléctricos en Maracay y Turmero, en Aragua.

También en Naguanagua, Valencia, Montalbán, en Carabobo, hubo la interrupción del servicio.

En el interior del país, los apagones afectan a zonas del norte y oeste de Maturín, en Monagas; Barinas; Guanare, en Portuguesa; Coro, en Falcón, y sectores de Maracaibo, en Zulia, donde hubo bajones.

En Maturín, medios locales informaron que los vientos derribaron un poste de electricidad en la avenida Bolívar, lo que agravó la situación.

¿Qué dice Corpoelec?

A través de un comunicado, Corpoelec informó que las fallas se originaron por la afectación de la subestación El Junquito, consecuencia de las fuertes precipitaciones y descargas eléctricas asociadas al paso de la Onda Tropical número 29.

La empresa estatal detalló que las interrupciones también afectan a los Altos Mirandinos y al eje Guarenas-Guatire.

Aproximadamente a las 4:00 p. m., Corpoelec informó mediante sus redes sociales que el servicio eléctrico fue restablecido "en tiempo récord" en la Gran Caracas.

Además, VE sin Filtro reportó que la conectividad a internet en Venezuela cayó a un 83 % de sus valores normales, aproximadamente a las 2:30 p. m., tras el apagón registrado en Caracas y otras zonas del país.