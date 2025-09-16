Rehabilitan vialidad hacia Isnotú para recibir a devotos de José Gregorio Hernández

A pocos días de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández, las autoridades del estado Trujillo han completado una serie de mejoras en la infraestructura vial que conectan las principales rutas hacia Isnotú, su localidad natal, donde se espera la llegada de miles de feligreses para el evento del 19 de octubre.

En las últimas semanas, se han asfaltado 12 kilómetros de vías clave, lo que incluyó la colocación de unas 6 mil toneladas de asfalto. Estos trabajos, realizados por la Empresa de Asfalto de Trujillo (Emastru), se centraron en sectores estratégicos de la región, con el objetivo de garantizar un acceso más seguro y eficiente a los visitantes, especialmente a aquellos que se trasladarán desde otras partes del país para asistir a la histórica canonización del "médico de los pobres".

Las áreas beneficiadas con estas obras incluyen:

Valera : La Floresta y San Antonio

: La Floresta y San Antonio Escuque : El Pensil

: El Pensil Rafael Rangel : Sara Linda y Betijoque

: Sara Linda y Betijoque San Rafael de Carvajal: La Hoyada

Estas mejoras viales no solo buscan facilitar el acceso a Isnotú, sino también garantizar la seguridad de los residentes y turistas que se movilizarán en el marco de este importante evento religioso.

A pesar de que las autoridades locales afirman que los trabajos estarán finalizados antes del 19 de octubre, algunos habitantes de la región han señalado que, si bien los avances son notables, aún queda por verificar el estado de algunas rutas secundarias que podrían enfrentar congestionamientos debido al alto flujo de personas.

Con el evento en puerta, las expectativas son altas, y tanto las autoridades como los feligreses esperan que la infraestructura vial esté en óptimas condiciones para asegurar un desplazamiento sin inconvenientes hacia el lugar donde José Gregorio Hernández pasó su infancia.