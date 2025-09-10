Reactivan servicio de agua en estas cuatro parroquias de Maracaibo y San Francisco

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) dio a conocer este miércoles 10 de septiembre el cronograma de abastecimiento “El Gaitero” que restablece el servicio de agua en varias zonas de Maracaibo y San Francisco.

Las zonas beneficiadas son Altos de Maracaibo y El Palotal de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante; Los Barrios María Angélica Lusinchi y Barrio Aeropuerto en la parroquia Luis Hurtado Higuera.

Además, otros de los barrios favorecidos son San Benito Sur, Zona Industrial Segunda Etapa, El Buen Vivir, Hijo De Dios, Privilegio, Mercasur, Sabana Sur, y Arenales de la parroquia Marcial Hernández y El Callao, Carabobo, 28 de Diciembre, Barrio Natividad, José León Mijares y Campo Alegre de la parroquia Domitila Flores.

El pasado 4 de agosto el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, habría mencionado que "La turbidez del agua se mide por NTU y la norma establece que está entre 5 y 25 de tolerancia NTU. Pues en el embalse nos llegó a 10.000 NTU", por lo tanto explicó, que no podían enviar el agua en esas condiciones.