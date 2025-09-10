Reactivan servicio de agua en estas cuatro parroquias de Maracaibo y San Francisco
La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) dio a conocer este miércoles 10 de septiembre el cronograma de abastecimiento “El Gaitero” que restablece el servicio de agua en varias zonas de Maracaibo y San Francisco.
Las zonas beneficiadas son Altos de Maracaibo y El Palotal de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante; Los Barrios María Angélica Lusinchi y Barrio Aeropuerto en la parroquia Luis Hurtado Higuera.
Además, otros de los barrios favorecidos son San Benito Sur, Zona Industrial Segunda Etapa, El Buen Vivir, Hijo De Dios, Privilegio, Mercasur, Sabana Sur, y Arenales de la parroquia Marcial Hernández y El Callao, Carabobo, 28 de Diciembre, Barrio Natividad, José León Mijares y Campo Alegre de la parroquia Domitila Flores.
El pasado 4 de agosto el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, habría mencionado que "La turbidez del agua se mide por NTU y la norma establece que está entre 5 y 25 de tolerancia NTU. Pues en el embalse nos llegó a 10.000 NTU", por lo tanto explicó, que no podían enviar el agua en esas condiciones.
Hoy la turbidez alcanzó en la entrada de planta 313 NTU a la salida de planta 11.3. Es decir, que estamos recuperando los parámetros de toda esa situación y eso generó que se moviera el cronograma en las parroquias porque no se podía enviar esa agua. Primero por razones sanitarias y segundo por el daño que ocasiona a nuestro sistema, a los sedimentadores, a los aireadores. El daño que genera todo el sistema de cloración", expresó.