Reacondicionan el Hospital Chiquinquirá y abrirán la Unidad de Terapia Neonatal

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, informó sobre los próximos trabajos de mejoras en el Hospital Chiquinquirá de Maracaibo, con el objetivo de fortalecer la atención médica en la ciudad.

A la misma hora nosotros vamos a estar instalando equipos, remozando el hospital, abriendo la Unidad de Terapia Neonatal, abriendo espacios en ese hospital”, señaló el mandatario durante sus declaraciones.

Los trabajos de reacondicionamiento del "Chiquinquirá" se realizan con miras a su finalización el próximo 18 de noviembre, Día de la Chinita, como una manera de honrar a la Patrona de los Zulianos.

Caldera destacó que estas acciones forman parte de un plan de modernización de los centros de salud del estado, destinado a ampliar la capacidad de atención y mejorar los servicios para los pacientes, especialmente en áreas críticas como la unidad de terapia neonatal.

Según indicó, las nuevas instalaciones y equipos permitirán atender de manera más eficiente a los recién nacidos y a quienes requieren atención especializada, contribuyendo así a fortalecer el sistema de salud regional.

Con estas medidas, el gobierno regional busca garantizar que los hospitales del Zulia cuenten con infraestructura adecuada y recursos suficientes para cubrir las necesidades de la población, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de los ciudadanos.