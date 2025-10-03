Rafael Lozano, Nelson Velasco y Ozías Acosta presentan “Pa’Lante y Pa’Tras”, una gaita que contagia al Zulia

Con ritmo, sabor y la alegría característica de la gaita zuliana, la noche de este jueves 2 de octubre se realizó el Show Case y presentación a los medios del tema “Pa’Lante y Pa’Tras”, interpretado por Rafael Lozano y Nelson Velasco, acompañados de Ozías Acosta, en los espacios del restaurante Coquivacoa, ubicado en el Club Bella Vista.

La canción, que combina tradición y frescura, promete convertirse en un éxito nacional por su energía y contagioso ritmo. Ozías Acosta comentó sobre el proyecto:

“Es un proyecto que realmente nos emociona tanto a Rafa Lozano (“Coco”) como a Nelson Velasco, que forma parte de esta agrupación que nace desde este momento. Aún no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer con el nombre, pero estamos seguros de que va a lograr un posicionamiento importante en todos los medios y sobre todo en Venezuela”.

Acosta añadió que la intención es impulsar a las nuevas generaciones: “Esta gaita tiene una energía increíble, es de Nelson Velasco. Nos reunimos para hacer este proyecto para impulsar las nuevas generaciones; creo que hay generación de relevo: aquí está Rafa, aquí está Nelson, y quienes hemos transitado un camino larguísimo en la gaita tenemos que darle la oportunidad a los nuevos talentos”.

Por su parte, Nelson Velasco expresó su satisfacción por la acogida del tema: “La proyección que ha tenido ‘Pa’Lante y Pa’Tras’ de verdad que está sonando a nivel nacional. Me sorprenden mucho los mensajes que recibo por las redes sociales, y a pesar de que este tema no se hizo con una agrupación de renombre y no es de un compositor reconocido, sino de este servidor, me alegra mucho y me contenta que esté caminando solito por toda Venezuela”.

Velasco subrayó la importancia de conectar con el público: “Lo importante es que el tema le llegue a la gente, no que un jurado lo catalogue como gaita del año; si la gaita le gusta al pueblo, es el mejor premio que podemos tener”.

Entre gaitas y baile, la velada celebró la riqueza musical de la región zuliana y dejó claro que la nueva generación de gaiteros está lista para seguir conquistando a Venezuela, mientras los veteranos aportan su experiencia y entusiasmo.