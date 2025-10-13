Primera dama de Maracaibo acompaña toma de posesión de párroco Edgar Doria en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Este domingo 12 de octubre, la primera dama del municipio Maracaibo, Ana Clara Barboza de Di Martino, acompañó en el acto del nombramiento canónico del presbítero, Edgar Doria como nuevo párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

La Solemne Eucaristía fue presidida por el Arzobispo de Maracaibo, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, de quien recibió el pastoreo el Prebístero Edgar Doria.

Monseñor Azuaje resaltó que las tareas fundamentales de un párroco es enseñar, santificar y pontificar, según lo establecido en los artículos 39 y 41 de las normas universales que rige la iglesia católica, a través del Código de Derecho Canónico. Precisó que la labor de un párroco es llevar el mensaje y amor de Dios a todas las comunidades, a través de la labor pastoral.

La primera dama del municipio Maracaibo y directora de Desarrollo Social, Ana Clara Barboza de Di Martino, acompañó el acto protocolar junto al director de Instituciones Religiosas de la alcaldía marabina, Christhian Gómez, quienes se sumaron a la feligresía de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la parroquia Olegario Villalobos, a expresar sus saludos y beneplácito por tan honroso nombramiento.

El nuevo párroco de la iglesia Corazón de Jesús, presbítero Edgar Doria, asumirá por seis años las responsabilidades de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y prometió ante el altar obediencia, lealtad, fidelidad, fraternidad y comunión para el bien de la iglesia.