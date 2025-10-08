Presidente de la CEV aboga por la liberación de presos políticos: "Es un gesto de humanidad"

En el contexto de la próxima canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, el monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, renovó su llamado a la liberación de los presos políticos, destacando que este gesto contribuiría significativamente a la paz y a la reconciliación en un país atravesado por una profunda crisis.

Durante una entrevista en el circuito Éxitos de Unión Radio, el líder religioso subrayó la importancia de tomar en cuenta razones humanitarias al abordar este tema. "Muchos de los detenidos enfrentan problemas graves de salud, y otros son personas vulnerables debido a su edad", explicó. Además, hizo énfasis en que la liberación no debe verse únicamente desde una perspectiva política, sino como un acto de humanidad y reconocimiento hacia aquellos que atraviesan difíciles circunstancias.

Monseñor González de Zárate también opinó que la canonización de los nuevos santos ofrece una ocasión única para que los venezolanos se reencuentren, especialmente en un momento tan complejo como el actual. Para él, la celebración de estos nuevos beatos no solo marca un acontecimiento religioso, sino también un hito simbólico que podría abrir puertas a la unidad y el entendimiento en la sociedad venezolana.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) también se pronunció al respecto, pidiendo formalmente "medidas de gracia" para que los presos políticos puedan ser liberados con motivo de la canonización que se llevará a cabo el 19 de octubre en el Vaticano. La Iglesia considera que esta medida no solo aliviaría a los familiares de los detenidos, sino que también tendría un impacto positivo en la armonía de toda la sociedad.

Este llamado de la Iglesia venezolana, centrado en la paz y el respeto a los derechos humanos, llega en un momento crucial, cuando la canonización de dos figuras tan relevantes como José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles ofrece una oportunidad para avanzar hacia la reconciliación nacional.