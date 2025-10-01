Prensa Turística Nacional celebró el Día Internacional de Turismo

El Bloque Occidental de la Prensa Turística Nacional, encabezado por su presidente e licenciado Humberto Albarrán, celebró este sábado 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo, proclamado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas hace ya 46 años, en septiembre de 1979.

La actividad tuvo lugar en el restaurante El Sazón de Mamá, ubicado en la avenida principal de Las Lomas, en la parroquia Raúl Leoni de Maracaibo, en horas del mediodía.

Durante el evento estuvieron presentes invitados especiales como el hermano Carlos Tirado, director del Hogar Clínica San Rafael; Elizabeth Miquilena, presidenta de la Fundación Teatro Baralt; el cantautor y guitarrista zuliano Carlos Moreno; así como el periodista Harold Zabala, el excomandante de la GNB en el Zulia, Edgar Chirinos Nava, el músico zuliano José José Matheo; y el periodista Neiro Palmar.

Por parte de la Junta Directiva de la Prensa Turística Nacional estaban Michelle Huerta, su vicepresidenta; Jacinta Barrios y Mercedes Villalobos, como miembros activos.

“Es necesario que el turismo en un futuro sea el sector que impulse el país, nosotros tenemos ese potencial para que el turismo se desarrolle sin problemas como bandera de nuestra nación. Tenemos playa, mar, tierra y pare de contar”, comentó Humberto Albarrán, presidente de la Prensa Turística en el Zulia.

El también comunicador social añadió que “ojalá que un futuro todos aquellos que hemos soñado con el turismo, logremos hacer una unión y que existan planes de que en verdad el turismo salga adelante, sobre todo para nuevas generaciones”.

En el compartir, cada uno de los presentes tuvo unas palabras de agradecimiento por el trabajo que viene realizando desde hace 16 años la Prensa Turística Nacional en el Zulia, con la campaña “El Lago no debe morir” y por el turismo regional y nacional”.

Durante el agasajo se entregaron reconocimientos a la gerente de “El Sazón de Mamá”, Marisol Villalobos; y a la licenciada Michelle Huerta, en representación de la firma de contadores Suárez, Labarca, Torres y Asociados.